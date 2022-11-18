"Колени есть, бегать будешь". Сенатор от Югры встретился в госпитале с бойцами, которым ампутировали ноги

Сенатор от Югры Эдуард Исаков вместе с игроками-паралимпийцами следж-хоккейного клуба "Югра"- призером паралимпийских игр Сочи Ильей Волковым и неоднократным чемпионом России Артемом Карапухиным посетил военный госпиталь и пообщался с бойцами, которым ампутировали ноги. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Исакова, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время своего визита сенатор попытался поддержать солдат, отметив, что на сегодняшний день ампутация не является приговором, и даже без ног, человек сможет вести полноценную жизнь. "Колени есть, бегать будешь", - обратился Исаков к военному, дав понять, что не считает ампутацию ног препятствием для нормальной, полноценной жизни.

"Колени есть - это проще простого. Когда вот нет суставов, тогда посложнее, но сейчас тоже есть протезы с электроникой. Ходят и люди не замечают", - сообщил Исаков, пообещав что бойцам сделают протезы.

Паралимпийцы Волков и Карапухин продемонстрировали собственные протезы и отметили, что на сегодняшний день "ампутация не проблема", потому что сейчас "высокий уровень протезирования". Исаков пообещал, что окажет помощь военным по всем вопросам, включая оформление карты ИПРА, протезирование и реабилитацию.

"Мы познакомились с военнослужащими из ДНР, города Севастополя, Свердловской, Ярославской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областей. Буквально на днях мужчины мужественно перенесли операции. В это время очень важна поддержка, особенно близких людей, и было трогательно видеть их в палате с женами, детьми и близкими людьми. Отважные бойцы хотят одного - быстрее восстановиться и встать на ноги. Я не случайно пришел в больницу с именитыми паралимпийцами, на которых многие ровняются. Эти ребята в свое время пережили свои жизненные истории, после которых они стали ходить на протезах. И сейчас бойцам, оказавшимся в схожей ситуации, важно в первые минуты после операции понять, что жизнь не закончена, что возможности человека безграничны, что они смогут полноценно жить и развиваться. Эти мужчины - Воины, они обязательно преодолеют трудности, а мы будем в этом помогать с коллегами-сенаторами. Необходимо помочь сейчас, чтобы идти вперед", - отметил Исаков.

Отметим, что ранее сенатор Исаков оказался замешан в семейном скандале. Его 25-летняя дочь Диана от первого брака дала интервью СМИ-иноагенту, в котором она раскритиковала политику государства, специальную военную операцию. Политик также сообщил, что не воспитывал дочь с трех лет и что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске. По мнению Исакова, девушка дала интервью, чтобы "хайпануть на серьезной теме".