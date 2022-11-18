СМИ: на губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованных

В регионах России началась подготовка к новогодним праздникам.

Центральным событием станет организация губернаторских новогодних елок, на которые пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих в новых регионах. Есть установка на празднование, но "без излишеств".

"Какие бы ни были времена, минимальные атрибуты праздника всегда людям приятны. Тем более не вредны вещи, которые носят при этом благотворительный характер", – сообщил близкий к Администрации президента России собеседник "Ведомостей".

По его словам окончательный посыл празднования Нового года решится в ближайшие дни. В частности, на этот счет уже изучались настроения людей.