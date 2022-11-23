23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Аналитики: россияне экономят на подготовке к Новому году

Жители России стали экономить на тратах к Новому году.

Как выяснили аналитики, изучившие данные более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране, елки в настоящее время покупают в среднем на 7% дешевле, чем год назад, шампанское — на 3%, мишуру — на 1%. Как говорят эксперты, это связано не со снижением цен, а именно с экономией и с тем, что люди не готовы праздновать с размахом во время боевых действий.

При этом представители маркетплейсов заявляют о росте продаж ряда товаров в натуральном выражении — в частности, сладкие подарки для детей покупают в 2,5–3 раза чаще, чем год назад.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что социально-экономическая обстановка в целом устойчива, но страна переходит на мобилизационные рельсы, в том числе экономические. Поэтому многие стараются не сорить деньгами. Многие не считают для себя допустимым веселиться во время боевых действий.

Эксперт полагает, что и дальнейшие траты россиян на новогоднюю атрибутику будут скромнее, чем раньше, сообщают "Известия".

В регионах России началась подготовка к новогодним праздникам. Центральным событием станет организация губернаторских новогодних елок, на которые пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих в новых регионах. Есть установка на празднование, но "без излишеств".

Теги: Новый год, россияне, спецоперация, праздники



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Ранее 18.11.2022 02:40 Мск СМИ: на губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованных


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