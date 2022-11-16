Гарнизонный суд арестовал мобилизованного военнослужащего, ударившего начальника

Одинцовский гарнизонный военный суд взял под арест мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова, который обвиняется в оскорблении и нанесении побоев начальнику. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Анри Цискаришвили.

Лешкову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Из постановления о возбуждении дела следует, что 13 ноября во время строевого осмотра на территории парка "Патриот" рядовой Лешков, обращаясь к старшим по званию, в том числе подполковнику Мазанову, использовал нецензурные слова.

Рядовой высказал недовольство вопросами организации службы, обеспечения вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных.

Отмечается, что во время высказывания претензий Лешков намеренно выпустил в лицо офицеру сигаретный дым, а потом ударил полковника кулаком в грудь.

Лешков вину не признал, но согласился с тем, что грубо обращался с офицером. Мужчина заявил, что выступал от лица коллектива мобилизованных и хотел привлечь внимание к проблемам.