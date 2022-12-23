В Екатеринбурге осужден бывший инспектор ДПС, продавший на "Авито" казенные рации

В Екатеринбурге осужден бывший инспектор ДПС, обвиняемый в хищении казенных раций. Экс-силовик заплатит крупный штраф.

Напомним, как показало расследование, в 2021-2022 годах полицейский похитил семь носимых радиостанций, а также зарядные устройства к ним. Все украденное имущество находилось в служебных помещениях полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга, куда инспектор имел беспрепятственный доступ в силу служебного положения.

По материалам дела, он распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив УМВД по Екатеринбургу ущерб – более 400 тысяч рублей. В ходе следствия имущество было найдено и возвращено на место. Сообщалось, что за кражу в крупном размере бывшему силовику грозит до шести лет колонии.

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд уральской столицы, который сегодня вынес приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-инспектора признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей.

Вот как этот инцидент комментировал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"От всевидящего ока сотрудников полиции УСБ ГУ МВД по Свердловской области еще никто из предателей интересов службы не уходил безнаказанным. Спецоперация сыщиков началась после того, как на "Авито" были обнаружены в продаже служебные радиостанции. В ходе реализации оперативной информации оперуполномоченным вначале удалось выйти на след посредника, а вскоре и на реального продавца ведомственного имущества. В кратчайший срок нерадивый инспектор ДПС ГИБДД лишился должности и раз и навсегда распрощался с системой МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя полиции. А теперь он еще и понесет уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Похищенные радиостанции сыщики изъяли и вернули подразделению-владельцу. Кроме того, не остались в качестве наблюдателей и два его непосредственных начальника. За просчеты в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - рассказывал Накануне.RU полковник Горелых.