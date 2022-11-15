15 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открыли подстанцию нового поколения для обеспечения всей инфраструктуры Новокольцовского

В Екатеринбурге введена в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ "Новокольцовская". Электросетевая инфраструктура на 100% оснащена современным отечественным оборудованием и конструкциями, 85% из которых изготовлены на предприятиях Екатеринбурга и Среднего Урала. Торжественный старт работе дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, глава уральской столицы Алексей Орлов и генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

"Сегодня мы присутствуем на очень значимом для Екатеринбурга событии – пуске подстанции "Новокольцовская", она обеспечит электроэнергией строящуюся инфраструктуру для Фестиваля студенческого спорта, который пройдет в следующем, юбилейном для нашего города году. Это и Дворец водных видов спорта, и пять общежитий, и общественно-деловой центр. А самое главное, что пуск подстанции даст толчок развитию жилищного строительства в нашем новом перспективном микрорайоне Новокольцовский, а это ни много ни мало жилье для 40 тыс. жителей Екатеринбурга. И очень важно, что эта подстанция в случае возникновения нештатных ситуаций обеспечит электроэнергией весь Октябрьский район Екатеринбурга и аэропорт Кольцово", – заявил Алексей Орлов.

Помимо того, что подстанция станет еще одним резервом мощности для городской энергосистемы, на отходящих линиях электропередачи предусмотрена система автоматического восстановления сети (САВС), которая в случае аварийных ситуаций позволит в автоматическом режиме восстановить электроснабжение потребителей.

Подстанция "Новокольцовская"(2022)|Фото: Накануне.RU

Подстанция "Новокольцовская"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Новокольцовская" обеспечена 100%-ной наблюдаемостью благодаря современным системам наблюдения и программному контролю оборудования. Мониторинг за работой и состоянием оборудования осуществляется дистанционно. Постоянно находиться на объекте персоналу тоже ни к чему – все процессы автоматизированы. Этому способствует современная система управления технологическими процессами, обеспечивающая возможность управления подстанцией из современного Центра управления сетями "Россети Урал".

Подстанция "Новокольцовская"(2022)|Фото: Накануне.RU

Губернатор поблагодарил компанию и строителей, которые оправдали все возложенные на них обязательства и сдали объект в срок. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд руб. За эти средства для микрорайона Новокольцовский подготовлена вся инженерная электросетевая инфраструктура, позволяющая развивать территорию быстрыми темпами.

"Для компании "Россети Урал" это самый крупный объект в этом году, – заявил Андрей Рюмин. – С точки зрения нашей компании, с точки зрения электросетевого комплекса нашей страны, это идеальный, эталонный объект, когда у нас все оборудование наше, а главное, на подстанции, которая вводится в регионе, еще и подавляющая часть оборудования произведена на предприятиях региона. Я надеюсь, что данный объект обеспечит новое возводимое жилье, спортивные комплексы и многие другие объекты. У нас очень конструктивные отношения с регионом, и я надеюсь, что в будущем они будут становиться только лучше, и мы будем вводить такие объекты не по одному, а по два и по три в год".

Помимо нового микрорайона и объектов Международного фестиваля университетского спорта, потребителями "Новокольцовской" станут объекты Уральского федерального университета. Речь идет об Институте информационных технологий, Институте экономики и управления и Специализированном научном центре УрФУ.

Подстанция "Новокольцовская"(2022)|Фото: Накануне.RU

Трансформаторная мощность подстанции составляет 50 МВА: два силовых трансформатора 110/10 кВ по 25 МВА каждый. По словам гендиректора "Россети Урал" Александра Пятигора, строители проделали огромную работу, не только построив в кратчайшие сроки центр питания компании, но и проложив более 30 км новых воздушных и кабельных линий электропередачи 110 кВ, а также распределительных электросетей в будущем микрорайоне.

В финале церемонии гендиректор компании, глава региона и мэр Екатеринбурга нажали символическую кнопку для торжественного ввода в работу оборудования подстанции 110/10 кВ "Новокольцовская".

Теги: Новокольцовская, Новокольцовский, подстанция



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