Алексей Демкин отказался от общения с пермяками в прямом эфире

Глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале сообщил об отмене прямого эфира, во время которого он планировал ответить на вопросы пермяков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, к сожалению, в связи с изменением рабочего графика прямой эфир на моей странице в ВК, который анонсировался на 17 ноября, переносится", - сообщил мэр.

Глава Перми пообещал, что на вопросы, которые пермяки задавали в комментариях, обязательно поступят ответы. О новой дате эфира будет сообщено дополнительно.