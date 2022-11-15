В Севастопольской бухте найден мертвый дельфин

На пляже в районе села Осипенко в Нахимовском районе Севастополя найден мертвый дельфин.

По предварительным данным, он является животным, выброшенным из дельфинария, заявил Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин — Зоя", — написал глава региона.

Отмечается, что считать чип дельфина сотрудникам ветнадзора не удалось, возможно, он ушел глубже в ткани. Дрессировщики осмотрели млекопитающее. Они не нашли характерных признаков следов от уколов — у Зои часто брали кровь на анализ.

В Черном море продолжают искать двух дельфинов, выброшенных из севастопольского дельфинария.