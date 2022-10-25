25 Октября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Минкульт: Часть дисциплин студенческих игр в Екатеринбурге стартуют в Историческом сквере

Спортивные студенческие игры - 2023 в Екатеринбурге состоятся, заверила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. По ее словам, формат будет немного изменен, а свой старт часть дисциплин возьмет в Историческом сквере, где сейчас идет ремонт и реконструкция.

"Заявленная Универсиада, которая должна проходить в 2023 году, часть спортивных дисциплин - им будет дан старт на этой площади. В каком формате будет... мы понимаем, что в неком другом, но то, что спортивные студенческие игры будут, это не вызывает никакого сомнения. Все объекты, которые связаны с Историческим сквером, будут приведены к тому состоянию, в котором должны быть - не более того", - рассказала Учайкина.

Теги: исторический сквер, студенческие игры



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