В селе Попово-Лежачи зафиксировано 24 прилета со стороны Украины, - курский губернатор

ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграмм-канале.

По его данным, зафиксировано 24 прилета. Пострадавших нет, но имеются разрушения.

Так, на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом.

В начале ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево в Курской области, пять человек пострадали, среди них трое детей. Повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин.