Российские войска практически полностью взяли Павловку

Павловка практически полностью освобождена от украинских боевиков. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вчера днем Министерство обороны РФ заявило, что штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению Павловки. При поддержке ракетных войск, артиллерии и армейской авиации "морские пехотинцы в составе мобильных бронегрупп атакуют одновременно по нескольким сходящимся направлениям, методично уничтожая врага".

Вечером Пушилин сообщил, что Павловка зачищена на 90%, а над селом поднят российский флаг. Павловка находится чуть южнее Угледара, и ее взятие является необходимым для освобождения Угледара.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов говорит, что взятие Павловки очень важно, так как открывает плацдарм для дальнейшего наступления. Он отметил мастерство и героизм оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) ДНР и морпехов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Утром замминистар информации ДНР Даниил Безсонов заявил со ссылкой на министра МВД ДНР Алексея Дикого, что Павловка уже полностью под контролем. При этом ОБТФ было создано благодаря личной инициативе Дикого, куда вошли лучшие бойцы нескольких силовых ведомств. Глава МВД ДНР "все эти годы готовил свои боевые подразделения к активной фазе боевых действий лучше, чем многие другие, и это уже ни для кого не секрет".

Российские военкоры тоже передают, что Павловка освобождена.

Ранее военкоры сообщали, что в Павловке сложилась тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. В тот же день губернатор сообщил, что смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.

Обозреватель Юрий Подоляка, анализируя события, пришел к следующему выводу. По данным Минобороны РФ, потери морпехов 155-й бригады к тому моменту не превышали 1% боевого состава погибшими и 7% ранеными. Если исходить из штатной численности бригады МП РФ примерно 3300 человек, то погибли не более 33 человек, а раненых было около 230. То есть все потери составили 260-270 человек. Перед этим появились сообщения о потерях в 300 человек, которые начали воспринимать как 300 погибших, в то время как имелись в виду все потери, включая раненых.

"Очевидно, что задачу взятия Угледара никто не отменял, потому что, только взяв Угледар, можно говорить об окончательной победе в этой операции. Именно опираясь на эти позиции, можно планировать дальнейшее наступление на север", - считает Подоляка.