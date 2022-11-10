Набережная Нижневартовска: "Начало" положено, мечты горожан становятся реальностью

"Начало" набережной Нижневартовска состоялось. В сентябре здесь был открыт бульвар на Набережной Оби. Это первый участок новой прогулочной зоны в городе. Он расположен от улицы Ханты-Мансийской до школы №32. Благоустройство его проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» при поддержке властей муниципалитета и правительства Югры.

А в конце октября подрядчик индивидуальный предприниматель Михаил Пучин завершил строительство участка протяженностью 500 метров, который проходит от перекрестка улиц Г.И. Пикмана и Ханты-Мансийской до дома №76 на улице 60 лет Октября.

Первые оценки благоустроенного общественного пространства со стороны жителей города оказались положительными и даже комплиментарными. Прогулявшись по бульвару, Мария Верясова поделилась впечатлениями: «Очень красивое место получается, настоящее украшение города, можно с гордостью показывать гостям из других городов. Надеюсь, что горожане будут бережно относиться к этому объекту». А жительница Нижневартовска Людмила Лемякина уверена, что набережная станет одним из самых лучших мест для прогулок и отдыха.

Напомним - набережная Нижневартовска символично поделена на четыре части: «Начало», «Романтика», «Эпоха» и «Современность». Каждая из этих локаций включает в себя различные архитектурные решения. Среди которых: детские тематические площадки, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны, зоны для велодорожек и бега, площадки для общегородских мероприятий и многое другое.

Одним из важных решений при благоустройстве набережной стало особое внимание к созданию гармоничных сочетаний разных уровней и направлений. что послужило основой для формирования необычных пеших и веломаршрутов. Причем, при проектировании пешеходных путей были учтены уже существующие пешеходные связи, ведущие из близлежащего микрорайона на набережную: сохранены все пешеходные переходы и учтены протоптанные жителями тропинки и точки притяжения.

Вдоль самой реки Обь - прогулочный променад шириной 4,5 м с локальным расширением до 10 м в зоне спуска к воде. Параллельно променаду проложена двухполосная велосипедная дорожка, отделенная от тротуара полосой зеленых насаждений и решетками ливневой канализации. Вдоль улицы Пикмана, отделенной от проезжей части существующими зелеными насаждениями, расположены велосипедная дорожка и пешеходный променад шириной 6,3 м. Отметим, что доступ на набережную для спецтехники, предназначенной для обслуживания пространства, совмещен с основными пешеходными дорожками-променадами.

В целом проект дорожно-тропиночной сети на территории набережной обеспечивает минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, обеспечивая непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Сама набережная разделена подпорной стенкой на два уровня: нижний, расположенной прямо у воды, и верхний, расположенный ближе к проезжей части улицы Пикмана. На обоих уровнях рабудет размещено множество видовых точек самых и разнообразных функциональных зон. Связь между верхним и нижним уровнем организована с помощью лестниц и пандусов и велосипедных дорожек, идущих по рельефу.

При этом, проектом предусмотрено для каждого уровня различное функциональное наполнение. Нижний уровень предназначен для более спокойного, семейного отдыха с детьми, для неспешных прогулок вдоль реки, и дополнен точками притяжения для большого количества людей, а верхний уровень отведен под выставочную зону, променад и спортивные активности.

Все это насыщенное пространство, конечно, требует продуманного озеленения. Живая природа станет безусловной частью для общего создания комфортных локаций. Согласно проекту, треть всей обновляемой территории комплекса набережной будет отведена под зеленые насаждения. При этом, уже существующие деревья и кустарники будут сохранены по максимуму, в частности, взрослые деревья вдоль улицы Пикмана. Как говорят специалисты, управлением природопользования и экологии города, уже выделены участки существующих кустов и деревьев, которые подлежат пересадке или сохранению. Новые деревья будут высаживать, отбирая посадочный материал возрастом 5-8 лет. Это позволит сформировать комфортную среду, и при этом защиту и от ветра, и от солнца. Планируется применение периметрального озеленения, одиночных посадок деревьев и кустарников, цветников и мобильного озеленения. Плотное озеленение вдоль проезжей части используется как шумовой и визуальный барьер. Кстати, множественные проницаемые озелененные поверхности в местах скопления осадков разгрузят систему ливнестока и ограничат попадание вредных веществ в воду.

Стоит напомнить, что река Обь, набережная которой претерпевает в Нижневартовске полное обновление, некогда и стала родоначальником города. Историки утверждают, что в 1913 году на пристани появились первые шесть домов. Затем образовалось село Нижне-Вартовское, для жителей которого река была и источником хозяйствования, и транспортной артерией. А в середине XX века река играла большую роль в период освоения Самотлорского нефтяного месторождения.

Сегодня набережная реки Обь в Нижневартовске - это одно из любимых мест для отдыха местных жителей и гостей города. Сейчас общая длина обустроенной набережной Нижневартовска составляет около

6 километров. Ансамбль этого общегородского пространства формируется с использованием самых передовых технологий и, что особенно важно, исходя из пожеланий горожан.

Глава города Дмитрий Кощенко неоднократно подчеркивал, что решения, которые были заложены в проект реконструкции, прошли общественные обсуждения. "Эта территория, действительно, уникальна – как по своему наполнению, так и по уровню доступности для самых разных категорий горожан. На днях поинтересовался у своих подписчиков в социальных сетях, где они больше всего любят отдыхать в Нижневартовске? На первом месте – набережная. Это главная точка притяжения горожан, а значит все здесь должно быть на высшем уровне. Мы к этому стремимся", - сказал глава Нижневартовска на открытии бульвара набережной в сентябре. И поблагодарил компанию «Роснефть», предприятие «Самотлорнефтегаз» за финансовый вклад в преображение набережной.

В начале ноября, во время рабочей поездки на очередном завершенном участке набережной Дмитрий Кощенко также положительно оценил работу подрядчиков и отметил, что первый этап набережной под названием «Начало» сдан в срок.

Отличительной особенностью этого участка является его направленность на создание современных зон отдыха. Причем, проводить мероприятия на этом участке набережной можно и под открытым небом. Здесь создан амфитеатр на несколько сотен мест. Сформировано несколько функциональных зон для тихого отдыха, проведения народных ярмарок, имеется выставочная зона. По данным подрядчика, здесь смонтирована современная система наблюдения, проведено освещение, выполнено озеленение (рулонный газон), построены тротуары, велодорожки, установлены МАФы, завершается строительство здания общественного туалета. В здании предусмотрено помещение для маломобильных граждан, а также комната матери и ребенка.

«Реконструкция набережной – крупнейший в этом году проект в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На обновленном участке учтены интересы жителей разных возрастов. Особое внимание в проекте уделено эстетическому содержанию. Такие элементы, как беседки, качели и скамьи приятно удивят горожан. Набережная также оборудована навигационными панелями с информацией о зонах отдыха на участке», – пояснил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Вартовчане действительно были приятно удивлены в сентябре и конце октября, когда смогли сами побывать в разных зонах реконструируемой набережной. При этом, надо отметить, что проект по благоустройству будет продолжен. Работы на другом участке – от многофункционального центра «Парус» до проезда Куропаткина – предстоит завершить в 2023 году.

«Объект получается интересный, его открытия с нетерпением ждут жители города. Те территории, которые откроются в ближайшее время для посещения, будут переданы службам ЖКХ для дальнейшего содержания и обслуживания», – сообщил Виктор Ситников.

И уже в начале ноября своенравная югорская погода преподнесла коммунальщикам Нижневартовска первый экзамен - мокрый снег пришлось убирать и с дорог города и очищать только что созданные пространства набережной.

«На днях объезжал город. Обратил внимание на состояние набережной, особенно построенного недавно бульвара. Радует, что новое место отдыха пользуется популярностью, получилось комфортным и интересным для жителей разных возрастов. Обращаю внимание специалистов департамента ЖКХ на необходимость содержания в порядке общественной территории. Было несколько обращений от вартовчан, в том числе ко мне, по уборке снега на набережной. Прошу не только активизировать работу по очистке снега с территорий общественных пространств, но и отслеживать ее постоянно», – поставил задачу глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко на аппаратном совещании со своими заместителями.

А то, что вартовчане и зимой, и летом будут самыми бдительными контролерами по набережной города, совершенно очевидно. Набережная – это не просто открытое общественное пространство, комплексный объект городской инфраструктуры, но действительно любимое место самого разнообразного отдыха для жителей столицы Самотлора всех возрастов. Администрация города Нижневартовска предусматривает круглогодичное использование набережной. Зимой в центральной зоне набережной, рядом с пешеходным мостом, предусматривается размещение купелей для крещенских купаний и нестационарных пунктов обогрева. Велосипедные и беговые дорожки в зимний период могут использоваться лыжниками. А зона проведения ярмарок народных промыслов зимой перепрофилируется в площадку для установки новогодней ели и проведения культурно-массовых мероприятий для празднования Нового года и Рождества.

Зима только вступает в свои права, а в ноябре на набережной Нижневартовска была открыта выставка под открытым небом. На обновленной части набережной жители и гости города могут узнать о судоходной истории города, о речных судах, ходивших по рекам Обь и Вах, омывавших некогда Нижневартовскую пристань. Городская набережная – уже стала местом проведения главного городского фестиваля «Самотлорские ночи». Ежегодно в рамках этого фестиваля на набережной проводятся фестиваль детских колясок, благотворительные концерты, рок-концерты, выставки декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», мастер-классы по различным направлениям, спортивно-развлекательные, настольные игры, книжные ярмарки и множество других мероприятий.

Уже сформированное здесь пространство получило высокие оценки в ходе общественной приемки. Член Общественной палаты города Нижневартовска Арзу Исмаилов принимал участие в приемке.

"Я никогда за сделанную работу пятерку не ставил, так как не было такого объекта, чтобы я с первого раза принимал. Всегда какие-то замечания есть, в той или иной степени. Некоторые замечания быстро устраняли, а некоторые работы были некачественные. Но, что касается набережной, то тут - четыре с плюсом! Замечания, конечно, были, но их быстро устранили," - рассказал Арзу Исмаилов.

Общественник особо отметил, что в Нижневартовске участие активных горожан в приемке объектов благоустройства - постоянная практика. "Я по линии Общественной палаты 7 лет почти участвую в городских мероприятиях – это и марафон благоустройства, и ремонт дорог в рамках проекта безопасные и качественные дороги, комфортная городская среда. Наши пожелания, мнения всегда учитываются. Если говорить конкретно о набережной, то, начиная с общественных слушаний мы участвовали, это, кстати, именно мы предложили, чтобы там был построен туалет. И наши предложения учтены. Для меня, как для общественника в городской администрации никаких барьеров нет. Любая структура, любая часть власти любой специалист доступен для диалога. Они всегда идут с нами на контакт, приглашают на диалог, на обсуждения, мероприятие", - подчеркивает Арзу Исмаилов.

А то, что и в будущем диалог общественности и городской администрации будет наполнен проектами, событиями, множеством дел для совместной работы сомневаться не приходится. И масштабный проект обновления набережной Нижневартовска, пожалуй, одна из самых благодатных точек приложения совместных усилий. Ведь пока завершен лишь первый этап - "Начало". "Романтика", "Эпоха" и "Современность" будут превращаться в реальность уже в ближайшем будущем.