Заболеваемость ковидом на Среднем Урале сократилась на 10%

На Среднем Урале сократилась заболеваемость коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Снижение уровня заболеваемости ОРЗ на территории области за минувшую неделю в сравнении с прошлой составило около 9%, новой коронавирусной инфекцией – около 10%. Но по-прежнему в группе риска остаются пожилые люди и дети дошкольного возраста", - заявил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Он советует пройти вакцинацию, чтобы сформировать иммунитет до прогнозируемого к концу ноября роста заболеваемости и появления гриппа. Сделать прививку можно в любом медучреждении региона. Также активно продолжают работать пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах.

Напомним, ранее сообщалось, что отмены или расширения обязательной вакцинации от ковида для отдельных категорий граждан в Свердловской области не будет.