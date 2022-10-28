28 Октября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Первым мобилизованным тюменцам начали поступать единовременные выплаты в 100 тысяч рублей

Мобилизованным в Тюменской области начали поступать единовременные выплаты в размере 100 000 рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета.

Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан. Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области.

Пока выплаты получила только "первая партия" мобилизованных. Заявления писать не нужно, все начисления производятся автоматически, специалисты перечисляют средства максимально оперативно, так как понимают важность этой поддержки.

Выплата не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения мер соцподдержки, то есть, если человек получал пособие, которое рассчитывалось исходя из дохода, то выплаты не повлияют на расчет пособия.

Также в регионе был запущен комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов также предоставят бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков будут освобождены от оплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с первого по шестой классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки введут на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.

Теги: выплаты, мобилизованные, помощь



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