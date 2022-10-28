28 Октября 2022
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Новый комплекс зданий для Госдумы и СФ в Москве не появится – участок отдали под деловой центр

Госдума и Совет Федерации не получат свой парламентский комплекс в Мневниках – на его возведение у государства нет денег. Проект, анонсированный почти десять лет назад, так и остался на бумаге. Вместо него на участке, который возвращают из федеральной собственности в московскую, построят административно-деловой центр, пишет РБК.

Участок представляет собой 15,9 га. Место было выбрано в 2014 году. Тогда на месте будущего строительства находился клуб Sexton мотоклуба "Ночные волки". В 2015 году на создание комплекса были проведены два архитектурных конкурса, но дальше проектов на бумаге создание центра не продвинулось.

Осенью 2018 года проект признали нецелесообразным – под него просто не нашли денег. Но в 2020 году президент Владимир Путин заявил, что власти все же ищут пути строительства, которые бы при этом не потребовали больших затрат. Например, предлагалось привлечь инвестора, который бы в обмен на строительство получил бы в пользование текущие здание парламента. И даже сообщалось, что таким инвестором могут стать структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. Но в итоге планы были свернуты.

По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина федеральные власти вернули участок. Теперь там планируется построить центр на 230 тыс. кв. метров, высота комплекса не превысит 75 метров.

Теги: мневники, парламентский центр, госдума, строительство, земельный участок



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