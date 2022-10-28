Новый комплекс зданий для Госдумы и СФ в Москве не появится – участок отдали под деловой центр

Госдума и Совет Федерации не получат свой парламентский комплекс в Мневниках – на его возведение у государства нет денег. Проект, анонсированный почти десять лет назад, так и остался на бумаге. Вместо него на участке, который возвращают из федеральной собственности в московскую, построят административно-деловой центр, пишет РБК.

Участок представляет собой 15,9 га. Место было выбрано в 2014 году. Тогда на месте будущего строительства находился клуб Sexton мотоклуба "Ночные волки". В 2015 году на создание комплекса были проведены два архитектурных конкурса, но дальше проектов на бумаге создание центра не продвинулось.

Осенью 2018 года проект признали нецелесообразным – под него просто не нашли денег. Но в 2020 году президент Владимир Путин заявил, что власти все же ищут пути строительства, которые бы при этом не потребовали больших затрат. Например, предлагалось привлечь инвестора, который бы в обмен на строительство получил бы в пользование текущие здание парламента. И даже сообщалось, что таким инвестором могут стать структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. Но в итоге планы были свернуты.

По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина федеральные власти вернули участок. Теперь там планируется построить центр на 230 тыс. кв. метров, высота комплекса не превысит 75 метров.