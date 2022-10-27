Путин: Русские и украинцы один народ, оказавшийся в разных государствах

Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом, который вынужденно оказался в разных государствах. Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

По его словам, "то, что в основе своей русские и украинцы один народ", является историческим фактом. "Мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу ряда причин", - добавил президент. Петин отметил, что "попытки разделения русского народа" начались еще в 19-м веке и с каждым годом приобретало все больший размах, который поддерживал и Запад. Постепенно в определенной части населения это стало культивироваться и нравиться людям.

"Принцип "разделяй и властвуй", ничего здесь необычного-то нет. Ну, достигли целей определенных. Потом это выразилось в сотрудничестве с Гитлером во время Второй мировой войны",- добавил он. Единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности мола бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - заявил президент.

Когда же его спросили, можно ли в таком случае назвать ныне происходящее "гражданской в*****", он ответил: "Отчасти да".