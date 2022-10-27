В МГИМО рассказали, как государство настраивает университеты ориентироваться на Запад

Российское государство много лет занимается в высшем образовании тем, что настраивает университеты смотреть на Запад. Это делает система рейтингов, которая напрямую работает против России. Об этой беде рассказал Член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему: "Противодействие враждебным нарративам в информационной, культурной и образовательной среде".

По его словам, в вузах не работают напрямую засланные агенты Ми-6, которые разворачивают подпольную деятельность и настраивают студентов против России. Это делает само государство.

"Ключевая проблема в том, что вся суть госполитики в этой сфере сводится к тому, чтобы настраивать университеты против той линии, которую проводит руководство страны, и толкать ее к той линии, которую проводит противник. Это делается сразу на нескольких уровнях. Мы на государственном уровне поднимаем этот вопрос много лет, но всем было наплевать до начала СВО. На нас смотрели как на сумасшедших. А на протяжении десяти лет в нашей стране критерием успешности университета было то, какое место он занимает в рейтинге, издаваемом частной британской компанией. Мы должны были костьми лечь, чтобы доказать частной британской компании, что мы соответствуем их ожиданиям. Надо было, чтобы профессура публиковалась в журналах, которые признаются другой частной британской компанией. А чтобы публиковаться в них, надо было соблюдать их редакционную этику. Нам иногда оттуда отвечали: как вы можете сравнивать "авторитарную Россию" и "демократическую Испанию"? Пишите как есть. Севастопольским коллегам отвечали, что пишите: Севастополь, Украина, иначе мы вас не опубликуем. А с них требовало публиковаться там государство. Мы освободили Крым, а потом сказали: а теперь сделайте все, чтобы Лондон одобрил вашу деятельность. И десять лет это было главным критерием для избрания профессора или доцента в российском университете", - рассказал Сардарян.

Он также разъяснил, что от профессуры требовали публиковаться в журналах с индексом Scopus или Web of Science, так как этот показатель является одним из ключевых для места вуза в рейтинге QS. То есть надо было писать по тем темам, по которым эти журналы возьмут статьи.

"Что мы получаем? Мы определяем на территории всей России тематику исследований и кадровую политику. Сидя в Лондоне, вы получаете возможность формировать всю кадровую политику в российском высшем образовании. После начала СВО правительство быстро сказало, что нужно прекратить ориентироваться на западные рейтинги и разработать собственную систему. И была разработана отечественная аналогия. Но если раньше нужно было публиковаться или в Scopus, или в Web of Science, то теперь для топовых ученых нужно публиковаться и там, и там. Для второй категории - или-или. И только для третьей категории появляются российские индексы цитирования. У меня один вопрос: кого они считают за идиотов? Теперь меня не зовут на обсуждение этих проектов. Мы не можем создать свою систему хотя бы со странами Евразийского союза. А нас оттуда вытесняют. А как минимум программу академической мобильности мы могли бы организовать, чтобы наше образовательное пространство включало более-менее единые критерии. Если мы думаем, что после успешного окончания СВО что-то изменится в лучшую сторону в образовании, то это не так. Не нужно ждать, чтобы все закончилось. Возможностей множество", - подытожил декан МГИМО.

Сардарян поднимал эту тему в Общественной палате РФ два года назад, о чем Накануне.RU писало. Российские университеты потратили десятки миллиардов рублей на продвижение в западных рейтингах, чтобы занять в них более высокие позиции.