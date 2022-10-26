В РПЦ предложили женщинам рожать побольше детей, чтобы не страшно было отправить одного из них на фронт

В Русской православной церкви посоветовали женщинам, которые боятся за своих детей в условиях военного конфликта, рожать побольше. Тогда им будет не страшно, если одного из детей, например, отправят на фронт.

Такую мысль в эфире телеканала "Спас" высказал настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев. Внимание на его слова обратил Telegram-канал "Расстрига".

"Каждой даме, в большинстве случаев, Господь попустил родить множество деток. Если дама, исполняя заповедь божию "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то очевидно ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ними расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест", - заявил священник.