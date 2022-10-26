26 Октября 2022
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Общество Тюменская область
Фото: Транснефть - Сибирь

Коллектив АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 55-летие с момента образования предприятия

25 октября в г. Тюмени состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею. В праздновании приняли участие президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, вице-президенты ПАО "Транснефть" Сергей Андронов, Владимир Каланда, Борис Король, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый заместитель губернатора ХМАО-Югры А.А. Охлопков, коллектив и ветераны акционерного общества.

Во время торжественной церемонии состоялось вручение наград сотрудникам за отличные результаты в работе. Всего к юбилею предприятия наградами разного уровня были отмечены более 300 человек.

Николай Токарев поздравил коллектив АО "Транснефть – Сибирь" с 55-летием, пожелав новых успехов в деятельности на благо предприятия, ПАО "Транснефть" и страны. Рустэм Исламов поблагодарил ветеранов компании за вклад в становление и развитие производственных мощностей.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" является самым крупным дочерним обществом компании "Транснефть", ведет деятельность на территории семи регионов РФ, обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам общей протяженностью 9,3 тыс. км.

Предприятие было образовано в виде Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири в 1967 году для эксплуатации нефтепроводов Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск, позднее оно стало называться ОАО "Сибнефтепровод". Основные производственные мощности были введены в строй в 60-80-х годах XX века, включая крупнейшие магистральные нефтепроводы Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Сургут – Полоцк, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Холмогоры – Клин. В 2015 году в результате экономического обоснования по оптимизации производственного процесса были переведены на транспортировку нефтепродукта магистральный трубопровод Тюмень – Юргамыш и нефтеперекачивающая станция "Тюмень". В 2014 году предприятие было переименовано в АО "Транснефть – Сибирь".

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

За последние 10 лет реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие системы магистральных трубопроводов, оптимизацию их работы и наращивание потенциала. В 2017 году состоялся запуск в промышленную эксплуатацию самого северного в России магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Реконструированы магистральные нефтепроводы Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск. В целях увеличения объемов поставки нефти на Тюменский нефтеперерабатывающий завод с 7,2 до 9,04 млн. тонн в год проведена модернизация нефтеперекачивающих станций "Конда-3", "Торгили-3", НППС "Тюмень". В прошлом году АО "Транснефть – Сибирь" приступило к эксплуатации единой системы диспетчерского управления, созданной для оперативного управления магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом. Также в 2021 году введена в эксплуатацию автоматизированная система смешения нефти на ЛПДС "Южный Балык".

В настоящее время приоритетной для предприятия задачей является модернизация производственных мощностей – резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, магистральных и подпорных насосов, электродвигателей, систем автоматизации.

АО "Транснефть – Сибирь" является одним из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году предприятие перечислило в бюджеты разного уровня 22,7 млрд рублей, в текущем году планируемые налоговые отчисления составят порядка 30 млрд рублей. Предприятие принимает активное участие в социальном развитии территорий присутствия, являясь крупным работодателем, реализует благотворительные проекты, работники ведут активную волонтерскую деятельность.
Энергоэффективность, экологичность, строгое соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности – основные принципы, в соответствии с которыми компания ведет производственную деятельность.
 

Теги: Транснефть - Сибирь, юбилей



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