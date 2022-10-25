Евросоюз собрался конфисковать активы России

Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в частности, на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наша цель – не только заморозка, но и конфискация активов. Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты. В частности, они устанавливают, какие правовые основы нужны для того, чтобы конфисковать уже замороженные активы и использовать их для финансирования восстановления Украины. Так что такое желание есть, но это не просто с правовой точки зрения, предстоит много работы", - цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.

Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Напомним, в марте Минфин РФ заявил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций.