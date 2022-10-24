В Курской области будут рыть окопы вблизи банков, магазинов, почты и ФАПов

В Курской области в сельской местности будут рыть окопы. Их соорудят вблизи ФАПов, банков, отделений почты, магазинов и других общественных мест, не оборудованных подвальными помещениями, где можно было бы укрыться от обстрелов. При этом в городах сооружать окопы не будут, поскольку там укрытия имеются, сообщил глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

"У этих объектов нет подвалов и защитных сооружений, но люди должны иметь возможность укрыться. Элементарные укрытия – окопы. Обустройте их! Это сделать несложно: выкопать окоп, на дно положить поддоны, укрепить стенки, обложить мешками с песком. Все ФАПы – легкие конструкции. Если что, их насквозь пробьет осколками, в них не укроешься", – заявил Михаил Горбунов на оперативном совещании в администрации области.