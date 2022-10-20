В Ростове-на-Дону провожающих теперь пускают на перроны вокзала только по спецталонам

В Ростовской области, где накануне президент России Владимир Путин ввел так называемый режим среднего уровня реагирования, провожающих на вокзалах теперь пускают к поездам по специальным талонам и пропускам.

"Мы сейчас у главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Побывали здесь, убедились, что есть некоторые изменения в работе. Провожающих не пускают на перрон, вернее, пускают только по паспортам и специальным талонам", - сообщает телеканал "Звезда". Интересно, что о такой детали канал сообщил в репортаже, посвященном отсутствию каких-либо изменений в связи с введением особого режима.

Режим среднего уровня реагирования был введен в восьми приграничных российских регионах. На присоединенных территориях введено военное положение, в Центральном и Южном федеральных округах России введен режим повышенной готовности.