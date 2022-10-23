23 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: kontrmaidan.ru/

На Украине задержали президента "Мотор Сич"

СБУ вломилась к президенту завода "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и увезла его. Также вместе с ним задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Информация вначале появилась в СМИ, после ее подтвердили в СБУ.
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В СМИ сообщалось, что украинское "гестапо" выломало двери, так как Богуслаев отказался открывать. У него прошли обыски.

Задержанным объявили подозрение в связях с Россией. Будто бы завод производил военную продукцию для российской армии с санкции руководства. Была налажена поставка в Россию авиадвигателей.

Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, 83-летнему Богуслаеву грозит пожизненное заключение.

Напомним, в 2018 году вокруг "Мотор Сич" разразился скандал. Более 50% акций предприятия было продано китайским инвесторам. Однако после вмешательства США режим потребовал отменил уже совершенную сделку, что вызвало недовольство Китая. Там потребовали компенсировать убытки на сумму более 4,5 млрд долларов.

Экс-депутат рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечает, что в течение многих лет работал в одной фракции с Богуслаевым, который имел пророссийские взгляды. Но с 2014 года ни в каких программах с Россией не участвовал.

"Его обвиняют в измене Родине. Возможно изменой Родине считают продажу его завода китайцам. Но Порошенко и Зеленский продавали и продают Родину Западу вместе с украинцами, и ничего... Если его в этом обвиняют, то обвинения надуманные. Я думаю его отпустят: заставят поделиться деньгами и отпустят", - написал Царев.

Он уверен, что задержание Богуслаева прежде всего связано с деньгами.

Украинский политолог Вадим Карасев также сообщает, что Богуслаев стал "жертвой разборок западных кураторов Украины". С Россией он никак не связан.

Теги: Украина, СБУ, Мотор Сич



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