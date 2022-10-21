21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:ay-tour.ru

В Екатеринбурге откажутся от новогодних корпоративов ради помощи семьям мобилизованных

В Свердловской области и Екатеринбурге решили отказаться от корпоративов и дорогих артистов на Новый год для экономии средств. Об этом в эфире радио "Комсомольской правды" заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, вместо шумного празднования, деньги лучше направить на помощь семьям мобилизованных.

"Во время празднования Нового года мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей. И это логично. Потому что лучше эти средства направить на помощь тем же семьям военнослужащих, на помощь военнослужащим", - сообщил Креков.

При этом он отметил, что от массовых мероприятий и самого Нового года ни регион, ни столица Урала отказываться не будут. В городах будут светиться елки, а на улицах проводиться атмосферные мероприятия. Все это для детей, а в первую очередь - для детей военнослужащих. Вопрос будет проговариваться с руководством каждого муниципального образования Среднего Урала.

Напомним, что в Екатеринбурге определились с темой Ледового городка. На главной площади уральской столицы вырастут ледовые композиции, посвященные 300-летию города.

Теги: артист, Новый год, корпоратив, мобилизация



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