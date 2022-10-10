"300-летие Екатеринбурга" станет новой темой Ледового городка

В Екатеринбурге определились с темой Ледового городка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на главной площади уральской столицы вырастут ледовые композиции, посвященные 300-летию города. Об остальных подробностях в местной администрации пообещали рассказать позднее.

Напомним, что на сегодняшний день в Екатеринбурге не планировалось отказываться от проведения Нового года и новогодних мероприятий. До этого ряд российских регионов уже заявил об отмене празднования Нового года или части мероприятий, а также о намерении направить сэкономленные средства на поддержку ВС РФ.

К ним присоединилась общественница из Нижнего Тагила, которая уже создала петицию для отказа от праздника. До этого появилась новость, что в городе собираются построить 9-метровый ледяной торт.