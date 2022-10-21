Забастовка на АЭС во Франции привела к задержкам в ремонте нескольких энергоблоков

Забастовка во Франции распространяется на атомные электростанции, сообщает газета Le Figaro.

18 октября в стране началась массовая межпрофессиональная забастовка, участники которой требуют повышения зарплат, а также выступают против решения правительства о есть принудительном возвращении на работу сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ, протестующих с конца сентября.

В профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (СПЕ) сообщили, что в социальном протесте участвуют работники одиннадцати французских АЭС, включая самую большую в Западной Европе атомную электростанцию Гравелин.

Профсоюз продолжает усиливать давление на руководство крупнейшей энергогенерирующей компании Франции EDF, пишет Regnum. Забастовки привели к увеличению продолжительности работ на девяти реакторах, проходящих техническое обслуживание и экспертизу. Помимо этого, забастовщики сократили производство на четырех действующих реакторах.

Тома Вейранк, исполнительный директор RTE (структуры, отвечающей за состояние национальных электросетей), оценил вероятность нехватки электричества из-за забастовок в ближайшие две недели как "незначительную", а в начале ноября – как "умеренную", сообщает "Взгляд". Однако если забастовка продлится до наступления зимы, последствия "могут быть куда серьезнее".

Напомним, во Франции уже несколько недель проходят "нефтяные забастовки". В стране - большой дефицит топлива на заправках. Автомобили вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить зарплаты работников.