20 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале мобилизованных многодетных отцов не возвращают домой

На Среднем Урале не спешат отправлять домой мобилизованных многодетных отцов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.
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Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отмене решения о мобилизации более 9,5 тысяч многодетных отцов. По его данным, мужчины были отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Однако это произошло не везде. Как сообщил сегодня Максим Иванов в своем Telegram-канале, кое-где на местах не спешат отзывать их обратно как ошибочно мобилизованных.

"Такие случаи зафиксированы в Заречном и в Асбесте. Вместе с тем, например, в Талице работа поставлена четко, претензий нет. Нахожусь на прямой связи с военным прокурором в Елани. Проблему решаем. Проблему решим", - пообещал депутат.

Ранее стало известно, что из учебного центра в Елани вернули домой почти 700 мобилизованных. Сообщалось, что 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.

Теги: мобилизация, многодетные, возвращение



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