20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области хотят отменить плату за детсады для семей мобилизованных

В Свердловской области планируют отменить плату за детские сады для семей тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
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По его словам, сегодня с данной инициативой выступили главы Екатеринбурга, Первоуральска и Нижнего Тагила.

"В соответствии с заявлениями родителей в адрес руководителей дошкольных образовательных организаций формируется список. Этот список предоставляется главам муниципальных образований, чтобы оплату родителей (за детсады, - прим. ред.) взяли за счет муниципального бюджета", - сообщил министр.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных. Семья участника спецоперации получит выплату в 20 тысяч рублей. Аналогичная сумма полагается и каждому из детей военнослужащего определенного возраста.

Ранее свердловские депутаты от КПРФ обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением срочно принять решение о дополнительной поддержке мобилизованных и их семей. Речь шла, в том числе, о единовременной выплате в 100 тысяч рублей. Однако никакой реакции от властей на это предложение так и не последовало.

Теги: детсады, плата, отмена, мобилизация



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