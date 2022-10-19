Спикер Госдумы РФ сообщил об отмене решения о призыве в отношении более 9500 отцов

В настоящий момент отменили решение о призыве более 9500 многодетных отцов. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

"Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов", - заявил спикер Госдумы.

Он добавил, что важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба. Спикер Госдумы напомнил, что отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе, опекунам несовершеннолетних братьев и сестер. Кроме того, отсрочка положена гражданам, имеющим на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет, женщинам, имеющим одного ребенка и более, а также гражданам, воспитывающим без матери как минимум одного ребенка.

По словам Володина, контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен.