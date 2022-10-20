20 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства России

Правительство откупорило кубышку: на покрытие дефицита бюджета 2022 года направят 1 триллион рублей из ФНБ

Правительство начало тратить средства "кубышки" – Фонда национального благосостояния – на покрытие текущих расходов.

Премьер-министр России Михаил Мишутин распорядился направить из ФНБ 1 трлн руб. на покрытие дефицита бюджета этого года.

Стоит отметить, что в рассматриваемом сейчас в Госдуме бюджете на 2023 год тоже заложен дефицит – примерно в 2,9 трлн руб. Его тоже планируется покрывать за счет средств ФНБ, а также за счет госзаимствований.

Теги: фнб, дефицит, бюджет, правительство



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