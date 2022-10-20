Жителю Екатеринбурга дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду на электросамокате

В Екатеринбурге 22-летний молодой человек приговорен к обязательным работам за управление электросамокатом в пьяном виде.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 11 июля этого года: нетрезвый уралец ехал на электросамокате KUGOO по Сибирскому тракту в Октябрьском районе города. Молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС, которые подтвердили у него состояние алкогольного опьянения.

При этом год назад водителя уже останавливали по подозрению в управлении в нетрезвом виде. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование и был привлечен к административной ответственности.

В июле 2021 года ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года. На этот раз с учетом рецидива Октябрьский районный суд Екатеринбурга дал ему 200 часов обязательных работ, а лишение права управления увеличил до 2,5 лет.

Ранее стало известно, что в столице Урала и дальше будут ограничивать скорость электросамокатов во время крупных массовых мероприятий, как это было сделано в День города.