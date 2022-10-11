11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге для самокатчиков нарисуют разметку и поставят дорожные знаки

В 2023 году в Екатеринбурге появятся дорожные разметки и знаки для средств индивидуальной мобильности. В их число входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Соответствующие изменения были внесены в правила дорожного движения, заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

По его словам, работа начнется уже в 2023 году, так как сегодня наносить разметку не представляется возможным из-за погодных условий.

"Сейчас мы изучаем изменения, на этой неделе планируем встречу с участниками рынка кикшеринга, будем смотреть, как мы можем реализовать это в следующем году. На следующий год мероприятия будем планировать", - заявил Бубнов.

На сегодняшний день при планировании работ необходимо учесть и сумму затрат, которая станет известна уже при конкретном расчете.

Напомним, что изменения в ПДД были утверждены 7 октября 2022 года. Согласно им, у электросамокатов и подобных средств передвижения появился особый статус.

Теги: Екатеринбург, дорожные знаки, разметка, самокат



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