20 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Чернышенко высказался о преимуществах ликвидации Ростуризма

Передача Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит Правительству РФ максимально сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли.

"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", - цитирует ТАСС зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

за последние годы в России была проделана "огромная работа" в части развития туризма. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес.

"Я благодарю Зарину Догузову (с 2019 г. возглавляла Ростуризм) за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", - отметил Чернышенко.

Лучший опыт Ростуризма, а также опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей, уверен Чернышенко.

Указ о ликвидации Ростуризма, напомним, президент Владимир Путин подписал сегодня.

Теги: Ростуризм, Дмитрий Чернышенко, Минэкономразвития



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