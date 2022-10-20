20 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минэкономразвития рассказали, как будут развивать туризм

В Минэкономразвития высказались о передаче ему функций упраздненного Ростуризма. Указ о ликвидации структуры, напомним, президент Владимир Путин подписал сегодня.

Министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров. Экономика туризма объединяет 40 видов деятельности. Более 50 сфер народного хозяйства и 2,5 млн человек участвуют в создании туристского продукта.

Решение Путина позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество. Курировать направление сферы туризма в Правительстве продолжит зампред Дмитрий Чернышенко.

Теги: Ростуризм, Минэкономразвития



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Развитие сюжета:

Ранее 20.10.2022 12:10 Мск Чернышенко высказался о преимуществах ликвидации Ростуризма

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Ранее 20.10.2022 09:28 Мск Путин упразднил Ростуризм


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