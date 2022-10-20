В Тюмени призывник судился с военкоматом за право выбирать больницу для обследования на пригодность к службе

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело по административному иску Давида М. к призывной комиссии Ленинского и Восточного округа Тюмени, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Тюменец требовал реализовать право призывника на выбор медицинского учреждения при направлении на медобследование.

Как стало известно из материалов дела, молодой человек 2000 года рождения, состоит на воинском учете в Военном комиссариате Ленинского АО Тюмени. Военным комиссариатом в адрес административного истца выдано направление от 21.06.2022 года в Областную клиническую больницу №2. 22 июня Давид подал заявление в военный комиссариат, в котором просил направить его на медицинское освидетельствование в "Городскую поликлинику №17". Однако ему было отказано.

"В силу ч.8 ст.25, ст.61 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" оказание медицинских услуг в целях определения годности к военной службе осуществляется в порядке проведения военно-врачебной экспертизы, действующей на основании положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденной постановление Правительства РФ от 04.07.2013 №565. Суд отказал Давиду М. в удовлетворении административного искового заявления", - говорится в сообщении.



Решение суда не вступило в законную силу.