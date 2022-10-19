Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится – мэр Москвы

Москва попала в число регионов, где указом президента России вводится так называемый "уровень повышенной готовности". До сих пор он действовал в приграничных с Украиной субъектах, теперь распространен на ЦФО и ЮФО.

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал пост, в котором заверяет, что город не заметит никаких изменений.

"Должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, - заверил Собянин. - Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме".