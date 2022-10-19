19 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят банду, ограбившую покупателя криптовалюты

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники преступной группы. Их обвиняют в грабеже под предлогом обмена криптовалюты.
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На скамье подсудимых оказались три человека. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне этого года 38-летний мужчина разработал план по хищению денег знакомого, который хотел купить криптовалюту. Главарь привлек в банду еще двоих соучастников, распределив роли в совершении преступления.

Договорившись с потерпевшим о встрече, злоумышленники прибыли к нему на двух автомобилях. Убедившись, что продавец криптовалюты приехал, знакомый вынес из дома более 6,7 млн рублей и сел в одну из машин.

В автомобиле один из обвиняемых, разыгрывая роль продавца "крипты", попросил передать ему российские рубли для пересчета и открыл ноутбук якобы для установления курса криптовалюты. Пересчитав и сложив все деньги в свою сумку, мнимый продавец под предлогом отсутствия интернета на ноутбуке вышел из машины.

Поняв, что его пытаются обмануть и скрыться с его миллионами, потерпевший вышел из салона и потребовал их вернуть. Однако похитители уехали на автомобилях с деньгами, распределив добычу между собой. В дальнейшем все были задержаны.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд уральской столицы.

Теги: криптовалюта, грабеж, суд, Екатеринбург



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