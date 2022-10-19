Пермяка осудили за убийство своего руководителя, совершенное 12 лет назад

В Перми осудили 35-летнего местного жителя за убийство, совершенное 12 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В мае 2010 г. сотрудник ЧОП убил 53-летнего директора предприятия. Мотивом, по данным следствия, стали "разногласия по финансовым вопросам". Преступник отвез мужчину в лес, задушил его, а тело закопал в заранее подготовленной яме.

Убитый долгое время считался пропавшим без вести. В дальнейшем следователи установили, что в отношении пропавшего совершено преступление. Злоумышленник был установлен, в ходе допроса он дал признательные показания, в которых рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.

"В мае 2022 года в результате грамотно спланированных и проведенных следователем совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления и оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по г. Перми следственно-оперативных мероприятий в лесном массиве в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми были обнаружены останки погибшего мужчины, захороненные в земле. Кроме того, в январе 2011 года злоумышленник совершил убийство 24-летней сотрудницы этого же частного охранного предприятия, за которое в настоящее время осужден и отбывает наказание", - говорится в сообщении.

Приговором суда по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания, окончательно виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Кроме того, судом в пользу потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей. Приговор суда вступил в законную силу.