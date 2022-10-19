В новых субъектах России можно по желанию сдать ЕГЭ-2023

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в четырех новых субъектах РФ можно будет сдать по желанию в 2023 г., заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников.

"Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать", - цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, у выпускников будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом при сдаче ГВЭ при поступлении в вузы РФ придется сдавать вступительные испытания.

Ранее стало известно, что вопросы, связанные с вхождением в состав России Донецкой, Луганской народных республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей не планируется включать в ЕГЭ по истории в 2023 г.