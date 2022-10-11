Вопросы о новых территориях не включат в ЕГЭ-2023

Вопросы, связанные с вхождением в состав России Донецкой, Луганской народных республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей не планируется включать в ЕГЭ по истории в следующем году.

"Указанные вопросы не планируются к включению в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре готовы рассмотреть вопрос об открытии пунктов проведения ЕГЭ на территориях Херсонской и Запорожской областей, как это было сделано в ДНР и ЛНР, "при выполнении определенных требований, установленных действующими порядками государственной итоговой аттестации, а также требований к обеспечению безопасности".