Матвиенко предложила штрафовать сенаторов, опаздывающих на заседания СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась поведением своих коллег, которые смеют опаздывать на пленарные заседания палаты.

"Мы работаем 20 минут, некоторые сенаторы себе позволяют опаздывать, - заметила Матвиенко на сегодняшнем заседании. - В некоторых частных компаниях опаздывающих работников депремируют, штрафуют. Вы видели, чтобы президиум себе хоть раз позволил опоздать хоть на минуту? Комитету по регламенту надо подумать о наказании для таких сенаторов".

Она не стала называть фамилии опоздавших, а в трансляции заходящих в зал "после звонка" не показали.