Совершившие госизмену участники январских беспорядков предстанут перед судом, - Токаев

Те, кто совершил государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, вскоре предстанут перед судом, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

"В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено", - цитирует ТАСС Токаева.

Напомним, волнения в Казахстане начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена. Люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 руб.). К 4 января протесты, переросшие в беспорядки, прошли по всей стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты подготовленной террористической атакой с участием иностранных боевиков.