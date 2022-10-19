21 Октября 2022
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Происшествия В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Совершившие госизмену участники январских беспорядков предстанут перед судом, - Токаев

Те, кто совершил государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, вскоре предстанут перед судом, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.
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"В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено", - цитирует ТАСС Токаева.

Напомним, волнения в Казахстане начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена. Люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 руб.). К 4 января протесты, переросшие в беспорядки, прошли по всей стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты подготовленной террористической атакой с участием иностранных боевиков.

Теги: Казахстан, беспорядки, Касым-Жомарт Токаев



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