19 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: pxhere.com

Оператор финской АЭС "Олкилуото" сообщил о повреждении третьего реактора

Финская компания-оператор TVO Teollisuuden Voima, обслуживающая атомную электростанцию (АЭС) "Олкилуото", сообщила о повреждении в третьем реакторе.

В пресс-службе отметили, что это, вероятно, задержит его ввод в эксплуатацию. Реактор работает в пробном режиме.

Уточняется, что повреждения были обнаружены внутри насосов питательной воды на турбинной установке "Олкилуото-3" во время работ по техническому обслуживанию и проверке.

Компания подчеркивает, что обнаруженные в реакторе повреждения не представляют серьезной опасности, пишет Regnum.

Введение в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" неоднократно переносилось. Его запуск был запланирован на декабрь текущего года. Ожидается, что с выводом атомной электростанции на полную мощность Финляндия станет энергетически независимой от иностранных поставок.

Теги: АЭС Олкилуото, Финляндия



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