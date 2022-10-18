"Ситуация непростая": Суровикин прокомментировал положение дел в Херсоне

Командующий объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО генерал Сергей Суровикин прокомментировал обстановку в Херсоне, где Киев сосредотачивает значительные силы.

"На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - заявил Суровикин в эфире программы "Вести".

Он добавил, что "имеются данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей". "Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения", - отметил генерал.

По словам Суровикина, российская армия будет обеспечивать фактическую эвакуацию населения.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - заключил генерал.