18 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Суд в Москве арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством

Россиянина Павла Пищулина арестовали за сотрудничество с иностранным государством или организацией, направленное против безопасности РФ. Решение принял Лефортовский суд Москвы.

Фабула дела не разглашается, оно маркировано грифом "секретно", передает РИА Новости.

Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Владивостока арестовали за государственную измену в интересах военной разведки Украины: он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья.

Теги: арест, сотрудничество с иностранным государством, россиянин



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