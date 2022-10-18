RT: Минобороны не будет мобилизовывать более 30% штата компании

Минобороны не собирается призывать от одной организации более 30% от общего числа трудящихся. Об этом, якобы, говорится в ответе оборонного ведомства на запрос профсоюза авиационных диспетчеров. Фото ответа МО публикует RT.

Между тем, в президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев говорил ранее, что и 30-процентная квота для его отрасли обернется серьезными проблемами.

"Если это, условно, организация по производству пакетов, упаковки — это одно. А если 30 процентов убрать в авиакомпаниях — пилотов, либо <...> диспетчеров, то значит половину аэропортов придется закрыть", - приводит слова Ковалева РБК.

Официального подтверждения от Минобороны РФ не было.