18 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Тут мух ловить не надо!" Чернецкий раскритиковал проект Гранд-отеля "Брусники" на Плотинке

Компания "Брусника" впервые представила концепцию реконструкции квартала золотосплавной лаборатории — Гранд-отеля "Екатеринбург" и музея золота, передает корреспондент Накануне.RU с полей форума 100+ TechnoBuild.

Вблизи участка располагается Литературный квартал, который, по словам застройщика, создаст с отелем отличный тандем, точку притяжения для горожан и гостей уральской столицы. В отеле будет 69 номеров разной вместительности, а также площадки для отдыха и рестораны, которыми могут пользоваться не только клиенты, но и все жители города.

концепция "Реконструкции квартала золотосплавной лаборатории: Гранд-отель Екатеринбург и музей золота"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Обычно в первую очередь мы стараемся создавать комфортное жилье, но здесь цели другие. Важна работа с центром города, работа с исторической средой, важно создать жилое динамичное место, которое станет не только дополнять центр города, но, возможно, станет его осью, вокруг которой эта жизнь будет формироваться. Это, по сути, гостиная для всего города. Мы хотим создать место, открытое для всех, доброжелательное ко всем, место комфортное, красивое и куда хочется вернуться не один раз", заявил руководитель архитектурной мастерской "Брусника" Сергей Тимофеев.

концепция "Реконструкции квартала золотосплавной лаборатории: Гранд-отель Екатеринбург и музей золота"(2022)|Фото: Накануне.RU

Отель расположится в историческом здании и станет первым отелем "Екатеринбург" в уральской столице. Главный вход будет ориентирован к набережной. Создавая закольцованную территорию, на улице Пролетарская застройщик возведет жилой дом с 37 квартирами площадью от 50 до 250 кв.м, рядом с отелем откроют музей золота, детское кафе, ресторан, магазины, джелатерию, книжный магазин, а также винотеку с "секретным" баром. Активные работы планируется начать уже в 2023 году.

концепция "Реконструкции квартала золотосплавной лаборатории: Гранд-отель Екатеринбург и музей золота"(2022)|Фото: Накануне.RU

На сегодняшний день здание находится в весьма плохом состоянии. Несмотря на это, "Брусника" хочет максимально сохранить исторический образ, отдавая дань архитектурным особенностям и истории места. Это отметил и начальник управления государственной охраны ОКН Свердловской области Евгений Рябинин, заявив, что здание находится не в том состоянии, в котором должно. Он также добавил, что концепции пока сложно давать какую-либо оценку, поскольку компании еще предстоит пройти множество процедур для одобрения проекта.

Вместо него свою критику высказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Основной претензией был внешний вид комплекса: переменная этажность (5 и 6 этажей), которая может невыгодно смотреться с противоположного берега набережной и не станет украшением проекта. Отделке здания тоже досталось.

концепция "Реконструкции квартала золотосплавной лаборатории: Гранд-отель Екатеринбург и музей золота"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Я не очень понимаю, какой здесь заложен смысл. Выжать лишнюю площадь? Такая разностилица не будет украшением проекта. Есть смысл определенную симметрию обеспечить, тем более, что центральная часть и по высоте предполагается чуть выше. Мне не очень понятно, зачем такое мельчение с внешней отделкой. И камень, и штукатурка, и кирпич. И не очень понятно, что за отделка в переулке. Я даже не понял, что это такое. Какая-то ребристая-волнистая поверхность. Давайте называть вещи своими именами. Это один из самых знаковых комплексов в городе. Правильно вы сказали, что если тут будет гостиница, значит, будет лучшая гостиница, если апартаменты или жилье, то одни из самых престижных. Поэтому, если это продиктовано вопросами экономии, то мух здесь ловить не надо, надо делать в том материале, который будет смотреться наилучшим образом", — заявил Аркадий Чернецкий.

В остальном зампредседателя ЗакСО положительно оценил концепцию и выразил надежду на положительный результат.

"Это козырное место, которое, может быть, долго не осваивалось, в том числе и в силу того, что не было понимания, как его осваивать, и того, что это дорогостоящая затея. Я надеюсь, что из этого проекта получится хороший результат", — отметил он.

Теги: брусника, гранд-отель



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