18 Октября 2022
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Экономика Чувашская Республика
Фото: Накануне.RU

За 9 месяцев 2022 года расходы на адресную инвестиционную программу в Чувашии составили 5,2 млрд рублей

По данным Минэкономразвития Чувашии, в целом инвестиции в основной капитал по итогам девяти месяцев ожидаются на уровне 33,3 млрд рублей, по итогам 2022 года – 61,9 млрд рублей.

«Мы уже два года подряд реализуем мероприятия по ускоренной контрактации и максимально быстрому доведению денежных средств до субъектов хозяйственной деятельности. Это позволяет эффективно и качественно выполнять запланированные мероприятия и добиваться положительных результатов по большинству из направлений», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

В целом, на 1 октября 2022 года республиканский бюджет реализован с профицитом в 5,5 млрд рублей при прогнозируемом дефиците в объеме 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Исполнение по доходам составило 58,4 млрд рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 8,7%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 29,9 млрд рублей с ростом на 20,7%.

Расходы республиканского бюджета за январь–сентябрь 2022 года составили 52,9 млрд рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 9,4%. Наибольшие суммы направлены на развитие образования, социальной политики и здравоохранения – более 36,9 млрд рублей или 69,9% с ростом к прошлому году на 1,37 млрд рублей.

Теги: инвестиции, расходы, доходы, бюджет, чувашия



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