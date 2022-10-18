18 Октября 2022
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО Санкт-Петербург
Фото: Управление общественных связей УГМК

Команда специалистов УГМК вернулась с победами с форума IPWeek

Команда специалистов УГМК вернулась с форума International Productivity Week (Неделя инноваций и производительности) с победами. Проекты, представленные на конкурс "Трансформация", получили гран-при, два первых места и одно второе.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, гран-при конкурса и первое место в номинации "Kaizen Project" у проекта "Повышение эффективности работы медеплавильного передела", который презентовал начальник отдела развития СУМЗа Николай Гончаров. Его реализация помогла повысить эффективность производственного процесса на 15% и увеличить объем выпуска готовой продукции.

"Коллеги, которые на старте проекта высказывали сомнения в том, что можно безопасно повысить производительность, в итоге сами стали лидерами изменений и добились высоких результатов. Использование инструментов Бизнес-системы УГМК позволило металлургам понять, в каком направлении двигаться и как достичь амбициозной цели. Важно, что не только внутри компании, но и эксперты высоко оценили наши результаты, достижения, амбиции", - отметил Николай Гончаров.

награды форума International Productivity Week(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

Второй проект, представленный им же, - "Система интегрированного производственного планирования", победил в номинации "SciTech 4.0". Перед специалистами стояла задача создать новые схемы распределения сырья на перерабатывающих предприятиях. Раньше сырье распределяли по принципу "куда ближе", а сейчас цифровой помощник подсказывает, "где эффективнее". По предварительным расчетам, благодаря новой системе в обозримом будущем удастся увеличить извлечение меди и драгметаллов.

Еще одним победителем конкурса "Трансформация" стал проект "Развитие производственно-технических специалистов предприятий УГМК". Он занял второе место в номинации "Human Capital". По словам руководителя проекта службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК" Константина Козина, комплексная программа, разработанная в компании, позволяет линейным руководителям развивать навыки, необходимые для достижения стратегических целей, по минимуму отвлекаясь от рабочего процесса. Обучение уже прошли около 150 руководителей высшего звена – это позволило повысить качество планирования и оперативного управления на предприятиях.

Команда специалистов УГМК(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

International Productivity Week (IPWeek) – ежегодный форум, на котором представляются лучшие практики по повышению производительности труда, созданию интеллектуальных производственных систем, развитию человеческого капитала и т.д. Организатор IPWeek – Центр статистических технологий Analytera.

В этом году форум проходил в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие крупнейшие компании – лидеры в металлургии, нефтедобыче, на финансовом рынке. Помимо конкурсных проектов, УГМК представила доклад "Производственная культура как драйвер формирования благополучной социальной среды в моногородах".

Теги: УГМК, форум, победы



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