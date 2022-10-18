Госдума рассмотрит запрет ЛГБТ-контента 27 октября

Госдума 27 октября начнет рассматривать пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-контента, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия").

Володин упомянул главные положения законов, которые будут предложены на суд депутатов:

"В СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и т.п. запрещается:

— пропаганда ЛГБТ,

— пропаганда педофилии,

— демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола".

Штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. руб. для физических лиц и до 10 млн руб. — для юридических.

"Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами", - заключает Володин.

В комментариях в Telegram-канале Володина много благодарственных комментариев в связи с этим. "Спасибо!!! Помоги Вам Бог!!! В России не место сатанизму!!!! И всему, что противоречит нашим ценностям!!!!" – пишет пользовательница Лариса. Правда, есть и другие комментарии: "Конечно же, более важных проблем в стране нет...".